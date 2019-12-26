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Полиция отпустила предполагаемого виновника ночного тарана в Казани

11:41, 26.12.2019
Полиция отпустила предполагаемого виновника ночного тарана в Казани
Фото: скриншот видео

Отказались писать заявления в полиции владельцы четырех машин, пострадавших в ночном таране на улице Татарстан. Как утверждают источники «Реального времени», все они знакомы с предполагаемым виновником ЧП, который в результате конфликта сел за руль чужой «Шкоды» и, двигаясь задним ходом, сбил двух человек и стукнул одну машину, а потом, двигаясь вперед, совершил еще одну аварию.

В результате — пострадал владелец этой «Шкоды», находившийся в момент ее движения у багажника. Первоначальный диагноз — перелом ноги — в больнице не подтвердился, у мужчины лишь ушиб, уточнили «Реальному времени» в правоохранительных органах.

Правонарушитель был задержан, по свидетельству полицейских, он был нетрезв, однако проходить медицинское освидетельствование отказался. После трех часов задержания и составления протоколов его отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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