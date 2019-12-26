В Казани задержан пьяный виновник ночного тарана на улице Татарстан

Фото: скриншот видео

Полицейские задержали предполагаемого виновника ЧП на улице Татарстан, видео которого минувшей ночью облетело социальные сети.

Водитель «Шкоды» черного цвета сначала задним ходом сбил двух людей и врезался в один автомобиль, затем переключил скорость и, нажав на газ, впечатался в багажник припаркованного «Рено» белого цвета, который в свою очередь стукнулся о впереди стоящую машину.



Как утверждают источники «Реального времени», в результате действий водителя пострадал минимум один человек — у него диагностировали перелом ноги.

Владелец «Шкоды» в момент задержания был сильно пьян, но при этом отрицал свою вину, заявляя, что за рулем при таране был кто-то другой. А его в этот момент якобы избивали. При этом телесных повреждений у задержанного визуальный осмотр не выявил.

Причина конфликта выясняется.