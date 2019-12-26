В Казани задержан пьяный виновник ночного тарана на улице Татарстан
Полицейские задержали предполагаемого виновника ЧП на улице Татарстан, видео которого минувшей ночью облетело социальные сети.
Водитель «Шкоды» черного цвета сначала задним ходом сбил двух людей и врезался в один автомобиль, затем переключил скорость и, нажав на газ, впечатался в багажник припаркованного «Рено» белого цвета, который в свою очередь стукнулся о впереди стоящую машину.
Как утверждают источники «Реального времени», в результате действий водителя пострадал минимум один человек — у него диагностировали перелом ноги.
Владелец «Шкоды» в момент задержания был сильно пьян, но при этом отрицал свою вину, заявляя, что за рулем при таране был кто-то другой. А его в этот момент якобы избивали. При этом телесных повреждений у задержанного визуальный осмотр не выявил.
Причина конфликта выясняется.ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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