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Кадастровую палату по РТ официально возглавила Анна Корнилова

18:21, 23.12.2019
Кадастровую палату по РТ официально возглавила Анна Корнилова
Фото: tatarstan.ru

Сегодня глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов утвердил в должности директора татарстанской палаты Анну Корнилову.

Она исполняла обязанности руководителя республиканского ведомства с августа этого года. До этого чиновница работала в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, передает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Анна Корнилова окончила экономический факультет Казанского государственного энергетического университета. С 2006 по 2011 год — занимала ведущие должности в Кадастровой палате по Республике Татарстан. С 2011 по 2019 год — возглавляла отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по Республике Татарстан. Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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