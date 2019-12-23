Кадастровую палату по РТ официально возглавила Анна Корнилова

Сегодня глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов утвердил в должности директора татарстанской палаты Анну Корнилову.

Она исполняла обязанности руководителя республиканского ведомства с августа этого года. До этого чиновница работала в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, передает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Анна Корнилова окончила экономический факультет Казанского государственного энергетического университета. С 2006 по 2011 год — занимала ведущие должности в Кадастровой палате по Республике Татарстан. С 2011 по 2019 год — возглавляла отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по Республике Татарстан. Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан.