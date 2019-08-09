Кадастровую палату РТ возглавила Анна Корнилова

С этого дня исполняющим обязанности главы Кадастровой палаты Татарстана стала Анна Корнилова. Ранее, с 2011 по 2019 год, она возглавляла отдел ведения ЕГРН управления Росреестра по РТ.

«Сегодня деятельность Кадастровой палаты по Республике Татарстан сосредоточена на повышении качества оказываемых услуг и удобства их получения, в том числе за счет развития новых видов деятельности», — приводит слова Корниловой пресс-служба региональной Кадастровой палаты.

Напомним, предыдущий руководитель Кадастровой палаты РТ Ленара Музафарова покинула этот пост по собственному желанию. Она руководила учреждением, одновременно возглавляя ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Татарстане, две руководящие должности Музафарова совмещала более 3 лет. Свое решение уйти она объяснила стремлением сосредоточиться на развитии МФЦ в республике.