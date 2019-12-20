В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года, соответствующий указ Минфина РФ опубликован на портале правовой информации.

Теперь, согласно документу, минимальная розничная цена на водку с нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей.

Также увеличится оптовая и закупочная цена у производителя — до 199 и 193 рублей соответственно.

Минимальная цена ка коньяк вырастет более чем на 11,6% — до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей. Цена на бренди увеличится на 2,6%, до 315 рублей, с текущих 307 рублей.

Кроме того, Минфин впервые с 2015 года повысил минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Теперь его стоимость составит 57 рублей за литр безводного спирта, передает «Прайм».

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