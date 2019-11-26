Стала известна причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году — тогда погибли 62 человека

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что авиакатастрофа в Ростове-на-Дону в 2016 году, в которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков.

Эксперты пришли к выводу, что командир лайнера перед крушением впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Также инциденту способствовали недостаточная подготовка командира экипажа и турбулентность, говорится в заключении МАК.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Ростов, разбился 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону при заходе на посадку. В результате погибли 62 человека.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. По данным Следственного комитета, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.