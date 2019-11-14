Летчик рассказал, как пилот разбившегося в Казани Boeing получил фальшивые документы

Летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев рассказал, что командир разбившегося в 2013 году в Казани Boeing 737—500 Рустем Салихов получил фальшивые документы из-за халатности Росавиации.

«В Росавиации продают свидетельства летчикам. Не знаю, как сейчас, но тогда это все было поставлено на поток. Летные свидетельства выдавались, не проверяя, кто он такой, где учился, сколько налетал, на чем летал. Это попустительство Росавиации, в результате были убиты сотни граждан России», — цитирует его Ura.ru.

По словам Толбоева, речь идет не только об одном случае.

«Мы говорим о комплексном подходе к гражданской авиации, в том числе к летному составу», — отметил летчик.

Напомним, по данным СК, к авиакатастрофе привели действия Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. В свою очередь глава ведомства Шавкат Умаров не организовал проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства. В итоге Портнову предъявлено обвинение по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», Умарову — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, самолет Boeing 737-500 (был выпущен в 1990 году) авиакомпании «Татарстан» разбился в 19.23 17 ноября 2013 года. Он рухнул на землю при заходе на посадку. Авиакатастрофа считается крупнейшей по количеству погибших за 2013 год, среди жертв было двое иностранцев — граждане Великобритании и Украины. Также в числе пассажиров на борту самолета были глава Управления ФСБ по РТ Александр Антонов и сын президента РТ Рустама Минниханова Ирек Минниханов.