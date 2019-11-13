В Татарстане мужчину будут судить за нападение на полицейского и хранение наркотиков

Фото: СУ СК РФ

Следственный комитет РТ направил в суд уголовное дело против 35-летнего жителя Казани Антона Счуса. Его обвиняют в распространении наркотиков и нападении на полицейского при задержании.

Как считает следствие, Счус устроился работать «закладчиком». 30 июля он получил информацию, что в тайнике на улице Возрождения находятся наркотики. Из тайника Счус забрал не меньше 107,9 гр. мефедрона и не менее 7,6 гр. гашиша. Передвигался он на арендованном автомобиле. Когда его решили остановить сотрудники полиции, Счус не подчинился и скрылся. При погоне он врезался в другой автомобиль и был задержан. При этом одного полицейского он ударил кулаком, повалил на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил тому в лицо, сообщает СУ СК по РТ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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