Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре
Цены на гречневую крупу в России увеличились на 7,3% в октябре.
Согласно материалам Росстата, цена гречки выросла в 80 субъектах России, при этом в 48 субъектах крупа подорожала более чем на указанные 7,3%.
Ранее компания «ПроЗерно» обнаружила, что рост цен в России на гречневую крупу к 1 ноября приостановился после резкого взлета в сентябре и такого же торможения в конце октября.
Напомним, ранее поставщики гречневой крупы информировали сети о повышении цен на 5—50%. В казанском Кремле попросили не раздувать ажиотаж вокруг цен на гречку.БизнесРозничная торговля
комментарии
Пустили слух, а народ проглотил.
Фас проведет проверку, примет решение, что повышение цен вызвано рыночной экономикой и все замнут.
Но! Цены вниз уже спускаться не будут
В России стабильна только зарплата. С 2013-2014 годов она стабильно не повышалась
Админы! Не стесняемся! Публикуем!