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Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре

03:26, 07.11.2019 1
Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре
Фото: pixabay.com

Цены на гречневую крупу в России увеличились на 7,3% в октябре.

Согласно материалам Росстата, цена гречки выросла в 80 субъектах России, при этом в 48 субъектах крупа подорожала более чем на указанные 7,3%.

Ранее компания «ПроЗерно» обнаружила, что рост цен в России на гречневую крупу к 1 ноября приостановился после резкого взлета в сентябре и такого же торможения в конце октября.

Напомним, ранее поставщики гречневой крупы информировали сети о повышении цен на 5—50%. В казанском Кремле попросили не раздувать ажиотаж вокруг цен на гречку.

БизнесРозничная торговля
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    Просто решили очистить склады от прошлогодних запасов.
    Пустили слух, а народ проглотил.
    Фас проведет проверку, примет решение, что повышение цен вызвано рыночной экономикой и все замнут.
    Но! Цены вниз уже спускаться не будут
    В России стабильна только зарплата. С 2013-2014 годов она стабильно не повышалась

    Админы! Не стесняемся! Публикуем!
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