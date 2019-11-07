Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре

Цены на гречневую крупу в России увеличились на 7,3% в октябре.

Согласно материалам Росстата, цена гречки выросла в 80 субъектах России, при этом в 48 субъектах крупа подорожала более чем на указанные 7,3%.

Ранее компания «ПроЗерно» обнаружила, что рост цен в России на гречневую крупу к 1 ноября приостановился после резкого взлета в сентябре и такого же торможения в конце октября.

Напомним, ранее поставщики гречневой крупы информировали сети о повышении цен на 5—50%. В казанском Кремле попросили не раздувать ажиотаж вокруг цен на гречку.