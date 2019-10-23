ФНС начнет наказывать работодателей, которые трудоустраивают самозанятых вместо штатных сотрудников

Налоговые органы начнут вести контроль за предприятиями, которые трудоустраивают самозанятых граждан вместо штатных работников. Со следующего года если самозанятый гражданин работает только на одном предприятии, ФНС будет доначислять налоги.

Как сообщает RNS, работодатель будет платить страховых взносы и подоходные налоги в отношении таких лиц.

В этом году по этому вопросу официальных проверок госорганами проводиться не будет. Работодатели, оформившие людей по такой схеме, не будут привлечены к ответственности.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане свыше 80% самозанятых ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность.