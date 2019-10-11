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Следком возбудил дело против осужденного, который пытался поджечь колонию в Альметьевске

20:57, 11.10.2019
Следком возбудил дело против осужденного, который пытался поджечь колонию в Альметьевске
Фото: sledcom.ru

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении осужденного на 7 лет Саркиса Манукяна. Он подозревается в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По версии следствия, днем 21 сентября Манукян в камере исправительной колонии в Альметьевске разрисовал стены антиобщественными рисунками, после чего поджег матрас. В дальнейшем злоумышленник набросился на сотрудников учреждения, прибывших с огнетушителем. В отношении одного из них он применил удушающий прием, сообщает СК.

В 2017 году Манукян был приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконное лишение свободы, незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Происшествия Татарстан
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