Следком возбудил дело против осужденного, который пытался поджечь колонию в Альметьевске

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении осужденного на 7 лет Саркиса Манукяна. Он подозревается в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.



По версии следствия, днем 21 сентября Манукян в камере исправительной колонии в Альметьевске разрисовал стены антиобщественными рисунками, после чего поджег матрас. В дальнейшем злоумышленник набросился на сотрудников учреждения, прибывших с огнетушителем. В отношении одного из них он применил удушающий прием, сообщает СК.

В 2017 году Манукян был приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконное лишение свободы, незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.