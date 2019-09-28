В Якутии задержали водителя автобуса, перевозившего детей, — он был под воздействием наркотиков

В Намском районе Якутии ГИБДД задержала водителя школьного автобуса во время перевозки детей. Выяснилось, что в момент задержания он был под воздействием наркотиков.

Инцидент произошел еще 15 сентября, сообщает местная ГИБДД. В салоне автобуса тогда находилось 19 школьников вместе с классным руководителем. За рулем транспорта находился 38-летний мужчина, при этом изначально вопросы у инспектора вызвало отсутствие разрешительных документов на перевозку групп детей.

Позже инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Они отправили водителя на медицинское освидетельствование, которое подтвердило: водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Поездка была прервана, школьников доставили по домам, передает «РИА Новости».