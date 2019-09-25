СК раскрыл подробности и количество пострадавших в аварийной посадке самолета в Барнауле

Количество пострадавших при аварийной посадке Boeing-763 в Барнауле составило 42 человека. Пятерым понадобилась госпитализация, сообщает RNS со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Следком также раскрыл подробности происшествия. По предварительным данным, посадке в аэропорту города Барнаула у воздушного судна Боинг-763 произошло возгорание шины задней первой стойки шасси. Пожар был незамедлительно локализован, пассажиры эвакуированы.

В оригинальном сообщении Следкома не приведены общие данные по госпитализированным и обратившимся за медпомощью — сказано лишь, что сразу после эвакуации к медикам обратились трое.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших и пяти госпитализированных. Самолет принадлежит авиакомпании Azura Air.