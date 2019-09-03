Правительство РФ направит в Татарстан 25 новых школьных автобусов

Правительство России распределило между регионами 4 тысячи школьных автобусов и машин скорой помощи. Татарстан получит 25 школьных автобусов.

Распоряжение от 3 сентября подробно указывает, сколько единиц транспорта получит каждый регион. Уточняется, что в начале августа на дополнительную поставку было выделено 10 млрд рублей.

Татарстану новые машины скорой помощи направляться не будут.

Согласно документу, Башкирия получит 37 школьных автобусов и 24 машины скорой помощи.

Уточняется, что поставщиками этой техники станут крупнейшие российские автопроизводители — ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Елабуга», ПАЗ и КАВЗ.