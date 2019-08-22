Главный федеральный инспектор по РТ согласовал 15 кандидатов на судейские должности

Накануне главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов согласовал кандидатов на должности судей федеральных судов в республике. В результате рабочей встречи было решено согласовать 15 кандидатов с учетом рекомендаций Высшей квалификационной коллегии.

Из 15 кандидатов четверо назначаются на должность мирового судьи и шесть кандидатов на должность судьи в первый раз. Также прошло согласование кандидата на руководящую должность федерального ведомства.

Согласование прошли следующие кандидаты

Ринат Сафин, председатель Приволжского районного суда Казани — на должность председателя этого суда на очередной срок.

Александр Ковальчук, председатель Ново-Савиновского районного суда Казани — также на должность председателя этого суда на очередной срок.

Алсу Ракипова, председатель Дрожжановского районного суда — также на должность председателя этого суда на очередной срок.

Ирек Набиев, председатель Менделеевского районного суда — на должность председателя Пестречинского районного суда;

Искандер Ахметзянов, судья Набережночелнинского городского суда — на должность председателя Мензелинского районного суда.

Назначение на должность мировых судей:

Роза Зарипова, мировой судья судебного участка №9 по Кировскому судебному району Казани — на должность судьи Кировского районного суда Казани;

Дина Гатауллина, мировой судья судебного участка №9 по Приволжскому судебному району Казани — на должность судьи Приволжского районного суда Казани;

Радик Каримов , мировой судья судебного участка №4 по Чистопольскому судебному району — на должность судьи Чистопольского городского суда;

Адиля Зайниева, мировой судья судебного участка №1 по Высокогорскому судебному району — на должность судьи Приволжского районного суда Казани.

Первичное назначение на должность судьи:

Ильмира Хисматуллина, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Бугульминского городского суда;

Самат Каримов, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани;

Алеся Глейдман, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Лениногорского городского суда;

Эмма Харьковская, помощник председателя Индустриального районного суда города Ижевска — на должность судьи Набережночелнинского городского суда;

Марат Хаертдинов, помощник председателя Советского районного суда города Казани — на должность судьи Советского районного суда города Казани;

Эльрад Юмаев, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани.

Назначение на руководящие должности федеральных ведомства:

Хусаинов Рафаэль Габдулбарович, заместитель начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Татарстану — на должность заместителя начальника УФСИН России по Татарстану

Напомним, в августе в Казани прошло совещание по итогам работы судов Татарстана в первой половине 2019 года. На нем с разгромным докладом об ошибках коллег выступил зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».