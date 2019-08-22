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Главный федеральный инспектор по РТ согласовал 15 кандидатов на судейские должности

10:54, 22.08.2019
Главный федеральный инспектор по РТ согласовал 15 кандидатов на судейские должности

Накануне главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов согласовал кандидатов на должности судей федеральных судов в республике. В результате рабочей встречи было решено согласовать 15 кандидатов с учетом рекомендаций Высшей квалификационной коллегии.

Из 15 кандидатов четверо назначаются на должность мирового судьи и шесть кандидатов на должность судьи в первый раз. Также прошло согласование кандидата на руководящую должность федерального ведомства.

Согласование прошли следующие кандидаты

  • Ринат Сафин, председатель Приволжского районного суда Казани — на должность председателя этого суда на очередной срок.
  • Александр Ковальчук, председатель Ново-Савиновского районного суда Казани — также на должность председателя этого суда на очередной срок.
  • Алсу Ракипова, председатель Дрожжановского районного суда — также на должность председателя этого суда на очередной срок.
  • Ирек Набиев, председатель Менделеевского районного суда — на должность председателя Пестречинского районного суда;
  • Искандер Ахметзянов, судья Набережночелнинского городского суда — на должность председателя Мензелинского районного суда.

Назначение на должность мировых судей:

  • Роза Зарипова, мировой судья судебного участка №9 по Кировскому судебному району Казани — на должность судьи Кировского районного суда Казани;
  • Дина Гатауллина, мировой судья судебного участка №9 по Приволжскому судебному району Казани — на должность судьи Приволжского районного суда Казани;
  • Радик Каримов , мировой судья судебного участка №4 по Чистопольскому судебному району — на должность судьи Чистопольского городского суда;
  • Адиля Зайниева, мировой судья судебного участка №1 по Высокогорскому судебному району — на должность судьи Приволжского районного суда Казани.

Первичное назначение на должность судьи:

  • Ильмира Хисматуллина, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Бугульминского городского суда;
  • Самат Каримов, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани;
  • Алеся Глейдман, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Лениногорского городского суда;
  • Эмма Харьковская, помощник председателя Индустриального районного суда города Ижевска — на должность судьи Набережночелнинского городского суда;
  • Марат Хаертдинов, помощник председателя Советского районного суда города Казани — на должность судьи Советского районного суда города Казани;
  • Эльрад Юмаев, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани.

Назначение на руководящие должности федеральных ведомства:

  • Хусаинов Рафаэль Габдулбарович, заместитель начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Татарстану — на должность заместителя начальника УФСИН России по Татарстану

Напомним, в августе в Казани прошло совещание по итогам работы судов Татарстана в первой половине 2019 года. На нем с разгромным докладом об ошибках коллег выступил зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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