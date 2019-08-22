Главный федеральный инспектор по РТ согласовал 15 кандидатов на судейские должности
Накануне главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов согласовал кандидатов на должности судей федеральных судов в республике. В результате рабочей встречи было решено согласовать 15 кандидатов с учетом рекомендаций Высшей квалификационной коллегии.
Из 15 кандидатов четверо назначаются на должность мирового судьи и шесть кандидатов на должность судьи в первый раз. Также прошло согласование кандидата на руководящую должность федерального ведомства.
Согласование прошли следующие кандидаты
- Ринат Сафин, председатель Приволжского районного суда Казани — на должность председателя этого суда на очередной срок.
- Александр Ковальчук, председатель Ново-Савиновского районного суда Казани — также на должность председателя этого суда на очередной срок.
- Алсу Ракипова, председатель Дрожжановского районного суда — также на должность председателя этого суда на очередной срок.
- Ирек Набиев, председатель Менделеевского районного суда — на должность председателя Пестречинского районного суда;
- Искандер Ахметзянов, судья Набережночелнинского городского суда — на должность председателя Мензелинского районного суда.
Назначение на должность мировых судей:
- Роза Зарипова, мировой судья судебного участка №9 по Кировскому судебному району Казани — на должность судьи Кировского районного суда Казани;
- Дина Гатауллина, мировой судья судебного участка №9 по Приволжскому судебному району Казани — на должность судьи Приволжского районного суда Казани;
- Радик Каримов , мировой судья судебного участка №4 по Чистопольскому судебному району — на должность судьи Чистопольского городского суда;
- Адиля Зайниева, мировой судья судебного участка №1 по Высокогорскому судебному району — на должность судьи Приволжского районного суда Казани.
Первичное назначение на должность судьи:
- Ильмира Хисматуллина, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Бугульминского городского суда;
- Самат Каримов, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани;
- Алеся Глейдман, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Лениногорского городского суда;
- Эмма Харьковская, помощник председателя Индустриального районного суда города Ижевска — на должность судьи Набережночелнинского городского суда;
- Марат Хаертдинов, помощник председателя Советского районного суда города Казани — на должность судьи Советского районного суда города Казани;
- Эльрад Юмаев, помощник судьи Верховного Суда Республики Татарстан — на должность судьи Вахитовского районного суда города Казани.
Назначение на руководящие должности федеральных ведомства:
- Хусаинов Рафаэль Габдулбарович, заместитель начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Татарстану — на должность заместителя начальника УФСИН России по Татарстану
Напомним, в августе в Казани прошло совещание по итогам работы судов Татарстана в первой половине 2019 года. На нем с разгромным докладом об ошибках коллег выступил зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым