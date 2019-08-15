Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

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Семь членов экипажа аварийно севшего самолета Airbus А321 в Подмосковье попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

На сайте имеются личные данные командира судна Дамира Юсупова, пилота Георгия Мурзина и пяти бортпроводников.

Их обвиняют, в частности, в «неоднократном сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в соучастии в «нелегальном перемещении людей и грузов» на якобы оккупированную территорию, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что количество пострадавших после жесткой посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье увеличилось до 74 человек.