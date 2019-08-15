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Происшествия

На территории Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

15:28, 15.08.2019
На территории Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
Фото: flickr.com

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Снаряд был найден во время укрепления грунта. На данный момент бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на коменданта Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова.

«В Кремле все спокойно», — заключил он.

Напомним, что в прошлом году сотрудники коммунальных служб Москвы обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Происшествия
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