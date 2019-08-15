На территории Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Снаряд был найден во время укрепления грунта. На данный момент бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на коменданта Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова.
«В Кремле все спокойно», — заключил он.
Напомним, что в прошлом году сотрудники коммунальных служб Москвы обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ на территории олимпийского комплекса «Лужники».Происшествия
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