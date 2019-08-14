С января по июль в Татарстане зарегистрировали 221 угон автомототранспорта

В 2019 году в Татарстане количество угонов незначительно снизилось. За семь месяцев зафиксирован 221 случай, сообщил на пресс-конференции в МВД по РТ начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска Джавид Гасанов.



В Казани количество угонов уменьшилось на 16% по сравнению с прошлым годом, с 87 до 75 случаев.

О том, кто и при каких обстоятельствах угоняет автомобили в республике, — в сегодняшнем материале «Реального времени».