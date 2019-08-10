В Казани автомойщик угнал автомобиль клиента и попал на нем в аварию

В Казани задержали сотрудника автомойки, который угнал машину клиента и попал на ней в ДТП.

Из материалов дела следует, что вечером, 3 июля, мужчина оставил свой автомобиль на одной из моек Советского района.Утром следующего дня он не обнаружил своей машины и написал заявление в полицию.

Сотрудники ГИБДД нашли автомобиль возле одного из домов на улице Чишмяле. При этом, внешний вид авто говорил о том, что оно побывало в ДТП. Машину эвакуировали на штраф-стоянку. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Следствием было установлено, что к угону причастен 26-летний сотрудник автомойки. Молодого человека задержали в Зеленодольском районе, его отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба МВД РТ,

Ранее сообщалось, что двух подростков в Альметьевске осудили за похищение мужчины, строительных инструментов на сумму свыше 16 тыс. рублей и угон его автомобиля.

