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В Москве более 30 авиарейсов перенесли и отменили из-за погоды

10:25, 10.08.2019
В Москве более 30 авиарейсов перенесли и отменили из-за погоды
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В аэропортах Москвы задержали 20 рейсов, еще 12 были отменены. Причиной послужило предупреждение об ухудшении погоды.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10.03 мск, во Внуково задержка коснулась двух рейсов, в Домодедово 12 рейсов отменены и еще семь задержаны, в Шереметьево задержаны 11 рейсов.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Казани, сегодня задержался вылет пяти рейсов из столицы Татарстана в Москву. Однако максимальный разрыв не превысил 15 минут.

Ранее гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за сильного ветра

БизнесТранспорт Татарстан
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