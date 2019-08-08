Банковские счета ФБК и региональных штабов Алексея Навального заблокировали

Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Алексея Навального заблокированы. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Сегодня проводятся обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК. Силовики пришли в офис фонда и домой к четырем сотрудникам ФБК: Александру Помазуеву, Вячеславу Гимади, Виталию Колесникову и Евгению Замятину. На допрос в Следственный комитет (СК) вызвали Замятина, Помазуева и Гимади.



В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Напомним, ранее главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов заподозрил руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова в присвоении более 40 млн рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

