Житель Стерлитамака выдавал игровые автоматы за платежные терминалы

Житель Стерлитамака предстанет перед судом за то, что под видом платежных терминалов установил в нескольких магазинах разливных напитков в Стерлитамаке и Мелеузе игровые автоматы.

По версии следствия, в начале 2018 года мужчина приобрел 19 платежных терминалов и установил на них программное обеспечение для игровых автоматов, при этом обеспечив доступ к интернету. Он также не забыл придать своим автоматам вид и дизайн обычного терминала. В его устройство внести деньги можно было только для азартных игр.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, в ходе следствия подсудимый вину признал. Дело направлено на рассмотрение в суд для назначения меры в виде судебного штрафа.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали женщину, которая которая «заработала» миллионы, проводя «ритуалы очищения».

