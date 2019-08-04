Минфин США рассказал о применении новых антироссийских санкций

Министерство финансов США выпустило директиву о сфере действия новых санкций против суверенного долга России.

Так, меры затрагивают министерства, агентства и «суверенный фонд», включая Центробанк России. При этом, они не распространяются на госкомпании.

Ранее Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.