СМИ рассказали о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Мария Воронцова, которую СМИ называют дочерью российского президента Владимира Путина, с начала 2019 года является совладелицей АО «Номеко».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Воронцова, как и другие учредители, вложила 100 тыс. рублей. Ей принадлежит доля в 20%. Гендиректором компании является Владислав Баранов.

Помимо Воронцовой учредителями «Номеко» являются гендиректор «Согазмедицины» Владислав Баранов, член президиума совета при президенте по науке и образованию и бывший замминистра образования Сергей Мазуренко, главный врач международного медицинского центра «Согаз» Андрей Обрезан, а также Наталья Бугаенко. Всем им также принадлежат по 20% компании.

Как сообщает «Русская служба BBC», «Номеко» занимается созданием многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области.

По словам основателя крупнейшей на северо-западе сети многопрофильных клиник «Скандинавия» и «АВА-Петер» Глеба Михайлика, инвестиции в проект могут превысить 40 млрд рублей. Эту же сумму назвал собеседник BBC в «Согазе».

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times. В начале июля на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 году появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту дала и Воронцова, которую представили как детского эндокринолога, члена совета директоров «Номеко».

Напомним, что в конце прошлого года на телеканале «Россия» вышел сюжет с участием Катерины Тихоновой, которую СМИ называют «младшей дочерью» президента Владимира Путина.

