«Коммерсант» рассказал подробности пожара на «Лошарике»

Офицеры-подводники, погибшие при пожаре на аппарате АС-31, до последнего боролись за спасение станции и не стали эвакуироваться на лодку-носитель. Они израсходовали все средства тушения.

Погибли моряки от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа, пишет «Коммерсант». Дым в аккумуляторном отсеке глубоководной станции появился во время стыковки станции с лодкой-носителем.

Несмотря на возможность эвакуироваться офицеры решили следовать «Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок», которое предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар и бороться с ним.

Их действия восстановить в точности уже не удастся, поскольку все десять погибли.

Ранее высказывалось мнение, что ЧП на АС-31 в Баренцевом море могло произойти из-за короткого замыкания, диверсии или «внешнего воздействия».