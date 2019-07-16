В ДТП с автобусом в Башкирии погиб музыкант из кавер-группы «Федор Шукшин»

Участник популярной кавер-группы «Федор Шукшин» из Набережных Челнов Евгений Тимофеев стал одной из жертв аварии с участием туристического автобуса в Башкирии. О смерти исполнителя сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

Музыкант погиб на месте происшествия. В этот день он отмечал свой 35-летний юбилей.

«Друг, мы всегда будем тебя любить, твоя музыка будет вечно с нами», — говорится в публикации группы.

Прощание с Тимофеевым пройдет сегодня в Боровецкой церкви в Набережных Челнах.



Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана, погибли шесть человек, 30 человек получили ранения. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование ДТП.



