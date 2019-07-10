Банкротящийся «Камэнерго» продает недвижимость в Челнах за 8 млн рублей

Конкурсный управляющий челнинского ООО «Камэнерго» объявил о проведении торгов по продаже имущества компании. С молотка планируется пустить ряд нежилых помещений, начальная цена которых составила 8 млн рублей.

Торги назначены на 26 августа. На аукцион выставлены помещения первого и второго этажей, а также подвала в доме №29 в ремонтном проезде, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Стоит отметить, что именно по этому адресу и зарегистрирована обанкротившаяся компания.

ООО «Камэнерго» существует с 2008 года. Согласно данным открытых источников, компания принадлежит Ильдару Баянову и Сергею Осипенко (50%/50%). Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности указан «Ремонт электрического оборудования».