Минтранс РФ назвал условия для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Грузинские авиакомпании смогут вновь открыть перелеты в Россию только после полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, компании Georgian Airways и MyWay Airlines должны также предоставить в адрес российской стороны свои программы авиационной безопасности.

В настоящее время ведомство выделило дополнительные средства для возвращения более 4,5 тысячи российских туристов из Грузии.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

Ранее Минтранс РФ назвал размер потерь, которые понесут авиакомпании из-за закрытия сообщения с Грузией.