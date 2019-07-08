Минтранс РФ назвал условия для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
Грузинские авиакомпании смогут вновь открыть перелеты в Россию только после полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, компании Georgian Airways и MyWay Airlines должны также предоставить в адрес российской стороны свои программы авиационной безопасности.
В настоящее время ведомство выделило дополнительные средства для возвращения более 4,5 тысячи российских туристов из Грузии.
Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.
Ранее Минтранс РФ назвал размер потерь, которые понесут авиакомпании из-за закрытия сообщения с Грузией.ОбществоВластьБизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым