Минтранс назвал размер потерь, которые понесут авиакомпании из-за закрытия сообщения с Грузией

Потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, пишет ТАСС.

Дитрих отметил, что около 4,5 тыс. россиян из 54 тыс., находящихся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после указа о прекращении авиасообщения между двумя странами. В связи с этим Минтранс РФ выделил дополнительные средства на то, чтобы граждане России могли на следующей неделе вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что бюджет Грузии может недополучить $750 млн из-за прекращения авиасообщения с Россией.