МЧС: в Иркутской области ожидается подъем воды в трех реках

Метеорологи предупреждают жителей Иркутской области о подъеме уровня воды в трех реках Иркутской области в пятницу, 5 июля.

В районе села Ухтуй на реке Ока ожидается повышение уровня воды до отметок 250—280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров, на реке Иркут — до 480 сантиметров, что является критичной отметкой, на реке Китой — до 200 сантиметров при критической отметке 475.

Прогноз доведен до руководства и старост сельских населенных пунктов, находящихся в опасности, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что на гидрологических постах Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна.

