В Казани бывший топ «Горгаза» заявил отвод всем судьям райсуда

Фото: "Реальное время"

Накануне в Казани удовлетворили ходатайство подсудимого Фагима Ильясова об отводе всем судьям Приволжского районного суда. Свою позицию защита обосновала тем, что именно в этом суде ранее отправляла правосудие одна из потерпевших по делу бывшего главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз».



Речь о судье Эльфие Хакимовой, которая вот уже 7 лет находится в почетной отставке. Потерпевшей ее признали после покупки в ипотеку дома с участком, права на которые через суд предъявил другой человек. В покушении на мошенничество с этой недвижимостью и еще в четырех аферах обвиняется Ильясов.

Поскольку большая часть участков находится в Приволжском районе, дело было направлено именно в этот районный суд.

Общий ущерб по делу оценен в 8 млн рублей. Вину газовик не признает.

На заседании гособвинитель против отвода судей возражал, однако суд счел нужным удовлетворить ходатайство защиты об отводе и направить материалы в Верховный суд республики для изменения подсудности.

По мнению потерпевшей судьи, защита намеренно затягивает производство по делу — осенью по части эпизодов истекают сроки давности уголовного преследования.

Отметим, что в июне предварительное заседание по этому делу было отложено со ссылкой на серьезную болезнь подсудимого. Вчера выяснилось — госпитализация за день до назначенного суда не была экстренной, и через неделю Ильясова выписали.