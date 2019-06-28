Редактор Financial Times после интервью с Путиным заявил, что тот может «подколоть»

Редактор Financial Times Лайонел Барбер рассказал о впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Он очень спокойный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — заявил он в эфире радиостанции LBC, его цитирует RNS.

По его словам, Путин является «уклончивым» и может «подколоть» собеседника.

Напомним, что до начала саммита G20 в Осаке (Япония) Владимир Путин дал развернутое интервью газете The Financial Times. В беседе с редактором издания Лайонелом Барбером и главой московского бюро Генри Фойем президент России говорил о проблемах, которые намерен обсудить с мировыми лидерами на полях саммита «Большой двадцатки», оценивал свое руководство страной и ситуацию в мире, рассказал, что думает о преемнике. «Реальное время» приводит подробный разговор главы государства с иностранными журналистами, опубликованный на сайте Кремля.

