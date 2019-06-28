В Аргентине самолет Air France не смог вовремя вылететь из аэропорта из-за сообщения о бомбе

Самолет авикомпании Air France не смог в установленное время вылететь из международного аэропорта Эсейса, расположенного возле Буэнос-Айреса (Аргентина) из-за сообщения о бомбе.



По информации аргентинского телеканала Todo Noticias, один из пассажиров сказал экипажу, что у него есть бомба. Полиции удалось задержать пассажира.

По словам источника телеканала, задержанным оказался гражданин Франции с шизофренией. Его доставили в отдел здравоохранения аэропорта Эсейса.



В настоящее время самолет продолжает находиться на взлетной полосе. Пассажиры остаются в салоне. Служба безопасности аэропорта проводит проверку.

Накануне самолет авиакомпании Air India, летевший из Мумбая (Индия) в Нью-Джерси (США), совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту.

