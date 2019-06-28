Минтруд РФ назвал регионы с наибольшей и наименьшей долей детей-инвалидов

На 1 января 2019 года больше всего детей-инвалидов живет в Чечне — 1225 человек на 10 тыс. детей.

Самый низкий показатель зафиксирован в Ханты-Мансийском АО — Югре — 153,3 ребенка на 10 тыс., пишет RNS со ссылкой на доклад «Состояние и динамика инвалидности детского населения Российской Федерации».

Средний показатель по России на начало года составляет 223,5 ребенка-инвалида на 10 тыс. детей. Всего на 1 января в РФ зарегистрировано 670,1 тыс. детей-инвалидов.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 1 июля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина увеличится с 5,5 до 10 тысяч рублей.