В России с 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами вырастут почти в два раза

Ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 1 июля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина увеличится с 5,5 до 10 тысяч рублей.

«В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям», — уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Другим ухаживающим за детьми-инвалидами лицам пособия будут выплачиваться в прежнем размере, то есть 1,2 тыс. рублей.



В ПФР добавили, что в 2019 году расходы фонда на предоставление выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд рублей и в общей сложности составят 49 млрд рублей.



Напомним, что 7 марта этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы до 10 тысяч рублей.

