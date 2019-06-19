Россиянина приговорили к году тюрьмы в США за покупку на eBay инструкций по F-16

Американский суд приговорил российского разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году тюрьмы за покупку на eBay инструкций по истребителям F-16.

Как сообщает «РИА Новости», с учетом отбытого срока россиянина выпустят сегодня. Агенты внутренней безопасности США отвезут Тищенко в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию.



В мае сообщалось, что в США арестовали Тищенко по обвинению в вывозе в РФ руководства по эксплуатации американских истребителей F-16 и попытке получения подобных документов по другим боевым самолетам США.

В 2011 году Тищенко пытался купить на eBay инструкции к F-16, но не смог получить их из-за ограничений в отношении иностранных участников торгов. Ему в итоге поспособствовал житель Техаса, который купил инструкции и помог переправить их в Москву.

Заочное обвинение было предъявлено Тищенко еще в 2016 году, но его выдали США только в этом году после поездки в Грузию.