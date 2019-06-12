В Кстово эвакуировали почти 450 человек из школы олимпийского резерва по самбо в связи с пожаром

В Кстово Нижегородской области эвакуировали 427 человек из спортивной школы олимпийского резерва по самбо. Это связано с возгоранием купольной кровли помещения музея школы.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Из зданий вывели 427 человек, в том числе 230 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, ЧП на функционирование не повлияло, академия функционирует в штатном режиме.

