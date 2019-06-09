Неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя и мавзолея Ленина

Неизвестные сообщили о минировании нескольких объектов в Москве. Экстренные службы начали проверку данной информации.

В частности, проверки проводятся в Храме Христа Спасителя, мавзолее Ленина, а также Останкинской телебашне, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.



Собеседник агенства также уточнил, что информация об угрозе взрыва на Красной площади не подтвердилась.

В начале мая экстренные службы проводили проверку стадиона «Лужники» после сообщения о минировании. Тогда информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

