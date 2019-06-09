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Неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя и мавзолея Ленина

14:52, 09.06.2019
Неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя и мавзолея Ленина
Фото: ru.wikipedia.org / Alvesgaspar

Неизвестные сообщили о минировании нескольких объектов в Москве. Экстренные службы начали проверку данной информации.

В частности, проверки проводятся в Храме Христа Спасителя, мавзолее Ленина, а также Останкинской телебашне, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агенства также уточнил, что информация об угрозе взрыва на Красной площади не подтвердилась.

В начале мая экстренные службы проводили проверку стадиона «Лужники» после сообщения о минировании. Тогда информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Происшествия
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