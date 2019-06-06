Роспотребнадзор исключил голод в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 сказала, что в России никто голодает и не будет голодать.

«За последние 25 лет государство накормило людей, у нас достаточное количество еды, даже при производстве только внутри страны. Никто не будет голодать и не голодает», — цитирует ее RNS.

По ее словам, в России есть широкий ассортимент продуктов.

«У нас высокие показатели безопасности той еды, которую мы употребляем, если говорить о безопасности как об отсутствии вредных химических веществ, недопустимом присутствии биологических загрязнителей, радиационного фактора и так далее. У нас этот процент очень невелик и ассортимент на полках тоже достаточно большой», — отметила Попова.

Напомним, что в апреле ретейлеры заявили о нехватке в магазинах свежей зелени — рукколы, шпината и кинзы.