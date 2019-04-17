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Ретейлеры заявили о дефиците свежей зелени

13:48, 17.04.2019
Ретейлеры заявили о дефиците свежей зелени
Фото: pxhere.com

Ретейлеры заявили о нехватке в магазинах свежей зелени — рукколы, шпината и кинзы.

«Действительно, наблюдается дефицит по данной группе товаров, так как по решению Россельхознадзора на границе с Белоруссией был ужесточен таможенный контроль ввозимой продукции, — сообщила директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.

Проблемы с зеленью подтвердили и в ГК «Лента», пишет РБК.

Отмечается, с нехваткой зелени столкнулись ретейлеры, которые продают импортную зелень. X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также сеть «Магнит» не столкнулись с проблемами, так как закупают зелень у местных поставщиков.

Ранее «Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке «Ленты».

БизнесРозничная торговля
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