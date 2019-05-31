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СК устанавливает обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Башкирии

10:31, 31.05.2019
СК устанавливает обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Башкирии
Фото: surb.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Ишимбайском районе Башкирии.

Инцидент случился в четверг, 30 мая, в жилом доме в селе Макарово. Спасатели после ликвидации возгорания обнаружили в строении тела 64-летних мужчины и женщины и их 36-летней дочери.

На месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели место пожара, также назначен ряд экспертиз, уточнили в региональном СУ СКР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее из-за пожара в многоэтажном доме в Уфе эвакуировали 200 человек.

Происшествия Башкортостан
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