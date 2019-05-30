ФАС проверит информацию о повышении стоимости билетов в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вместе с РЖД проведет проверку после сообщений в СМИ о резком повышении стоимости билетов в плацкартные вагоны.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров написала, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали в среднем в два раза. При этом самый большой рост был замечен на направлениях Москва — Калининград (в два раза — до 4 021 рубля).

Ведомство планирует разобраться по каждому маршруту и позже опубликует выводы, пишет «РИА Новости».

При этом в РЖД подчеркнули, что информация о повышении цен является недействительной.

«АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций. В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Напомним, ранее в РЖД показали фотографии первого готового плацкартного вагона с обновленным интерьером.