Татарстан стал лидером в России по кредитной поддержке малого и среднего бизнеса

Татарстан по итогам первого квартала 2019 года занял первое место среди регионов России по суммарному объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. Рейтинг составила «Корпорация МСП».

За 3 месяца текущего года объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса Республики Татарстан составил почти 2,5 млрд рублей.



«Доля малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан сегодня составляет 25,5 процентов. Это больше чем в среднем в России, но мы в первую очередь ориентируемся здесь на свои результаты и предпринимаем комплекс мер по их улучшению» — отметил

министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.



Кроме того, Гарантийный фонд Республики Татарстан стал лидером среди региональных гарантийных организаций по объему кредитных средств, полученных субъектами МСП с гарантийной поддержкой Фонда. За январь-март 2019 года эта сумма превысила 1 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее Фарид Абдулганиев рассказал, что на внешний рынок в 2019 году должны выйти еще 90 компаний малого бизнеса из Татарстана.

