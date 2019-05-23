В ПФО с начала 2019 года возбудили более 100 уголовных дел за невыплату зарплаты

В Приволжском федеральном округе (ПФО) в первые три месяца текущего года возбудили более 100 уголовных дел за невыплату заработной платы. Об этом на открытом межрегиональном форуме прокуратур Приволжского федерального округа по вопросам оплаты труда рассказал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.

Он сообщил, что 68 из 104 дел было возбуждено по инициативе прокуроров. Благодаря мерам прокурорского реагирования с начала года удалось погасить долги по заработной плате более чем на 1 млрд рублей, что почти на 150 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ИА «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что долги по зарплате в Пермском крае выросли почти на 5%.

