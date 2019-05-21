В Казани из-за потрескавшегося пола прошла эвакуация Suvar Plaza

В Казани на верхних этажах бизнес-центра Suvar Plaza прошла эвакуация. Причиной послужил потрескавшийся на 10-м этаже пол.

«На десятом этаже здания Suvar Plaza вскрывается пол, прям на глазах, с грохотом», — произносит автор видео.

Ролик показывает, как работавшие на этом этаже сотрудники покидают его.

В группе «Регион-116» отмечается, что представители бизнес-центра пока не дали комментариев по поводу случившегося.