В Казани из-за потрескавшегося пола прошла эвакуация Suvar Plaza
В Казани на верхних этажах бизнес-центра Suvar Plaza прошла эвакуация. Причиной послужил потрескавшийся на 10-м этаже пол.
«На десятом этаже здания Suvar Plaza вскрывается пол, прям на глазах, с грохотом», — произносит автор видео.
Ролик показывает, как работавшие на этом этаже сотрудники покидают его.
В группе «Регион-116» отмечается, что представители бизнес-центра пока не дали комментариев по поводу случившегося.Происшествия Татарстан
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