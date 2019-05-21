Глава ФСБ: поведение мигрантов вызывает антиисламский терроризм
Директор ФСБ Александр Бортников назвал серьезной угрозой возможность роста антиисламского терроризма. Он считает, что антиисламские настроения вызывают поведение мигрантов и этническая преступность.
«Еще одной серьезной угрозой становится антиисламский терроризм. Его периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжих адаптироваться в принимающих странах, вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок», — передает «Интерфакс» слова Бортникова.
Глава спецслужбы подчеркнул, что ряд проблем не решается годами и провоцирует рост ксенофобии и неонацизма.
Напомним, что в марте в Новой Зеландии ряд ультраправых активистов устроил нападение на мечети в городе Крайстчерч. В результате погибли не менее 49 человек. Отличительной особенностью террористической атаки стала прямая трансляция расстрела в соцсетях.ОбществоВласть
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