В выходные уровень воды в Волге около Верхнего Услона повысился на 27 сантиметров

В течение выходных уровень воды в Волге в районе Верхнего Услона повысился на 27 сантиметров, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Об изменениях уровня Волги заявили в гидрометцентре республики. Там же подчеркнули, что точно спрогнозировать, когда река полностью вернется в исходный вид, сложно, это зависит от сбросов через Жигулевский гидроузел и от притока. Эксперты не считают обмеление критическим, поскольку уровень воды не падал ниже 49 метров.

Напомним, ранее в казанском Кремле перечислили угрозы от падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Например, это сокращение биоресурсов и риски для судоходства.

