Новости общества

13:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В выходные уровень воды в Волге около Верхнего Услона повысился на 27 сантиметров

12:41, 20.05.2019 1
В выходные уровень воды в Волге около Верхнего Услона повысился на 27 сантиметров
Фото: rt.rbc.ru

В течение выходных уровень воды в Волге в районе Верхнего Услона повысился на 27 сантиметров, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Об изменениях уровня Волги заявили в гидрометцентре республики. Там же подчеркнули, что точно спрогнозировать, когда река полностью вернется в исходный вид, сложно, это зависит от сбросов через Жигулевский гидроузел и от притока. Эксперты не считают обмеление критическим, поскольку уровень воды не падал ниже 49 метров.

Напомним, ранее в казанском Кремле перечислили угрозы от падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Например, это сокращение биоресурсов и риски для судоходства.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:33
    Все бегом гулять на старую мостовую у Локомотива! А то водой затопит, даже Балтусова не успеет кабмин с экскурсией туда сводить
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров