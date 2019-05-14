«Ущерб от посадки Гомзина потянет на 2 млрд рублей»: Казанский суд отправил в СИЗО главу ОКБ им. Симонова

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Заменил подписку о невыезде реальным арестом Александру Гомзину сегодня Авиастроительный суд Казани. Только что суд удовлетворил соответствующее ходатайство Следкома, передает журналист «Реального времени».



На заседании обвиняемый в аферах с оборонными контрактами заявил об отсутствии доказательств его причастности к преступлениям и какого-либо ущерба Министерству обороны РФ.

Два адвоката Гомзина намекали на чей-то коммерческий интерес и рейдерский захват казанского предприятия. По данным защиты, посадка гендиректора — главного конструктора ОКБ обернется его развалом и срывом минимум пяти гражданских и оборонных контрактов на 2 млрд рублей только в 2019 году. В том числе по проекту беспилотника для освоения Арктики, поставке воздушных мишеней в Алжир и мишеней для отработки систем ПВО «Антея».



По оценке самого обвиняемого, его прошлогодний арест на 1 месяц и 5 дней обернулся ущербом для компании и обороны страны под 3 млрд рублей. Ту посадку Гомзин считает незаконной, ссылаясь на прекращение уголовного преследования по статьям о злоупотреблении полномочиями, нецелевом расходовании и хищении 907 млн рублей.

Из выступления следователя Леонида Герасименко стало известно — вчера Гомзину предъявили уже новые обвинения по трем эпизодам мошенничества на общую сумму 494 млн рублей. По версии Следкома, эти средства были похищены по госконтрактам Минобороны 2011 и 2012 годов.

Представитель третьего следственного управления СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде не отрицал — за время нахождения под подпиской о невыезде Гомзин ее не нарушал, являлся на все следственные действия и всегда возвращался из разрешенных следствием командировок по стране.

О козырях защиты и следствия по этому делу - в репортаже "Реального времени".