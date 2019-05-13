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«Турпомощь» спрогнозировала уход туроператоров с рынка

20:58, 13.05.2019 1
«Турпомощь» спрогнозировала уход туроператоров с рынка
Фото: tourism.tatarstan.ru

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко выразил мнение, что туроператоры продолжат уходить с рынка.

«И это не потому, что что кто-то целенаправленно рассчитывает покинуть туристическое сообщество, а потому, что, как мы все прекрасно понимаем, наша отрасль находится в зоне особого риска», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что в этом году может продолжиться череда банкротств российских туроператоров.

Напомним, что в прошлом году российский туристический рынок покинули сразу несколько компаний, включая старейшую российскую турфирму «Натали Турс» и оператора по Китаю «Жемчужная река».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:51
    Русская рулетка, однако. не дай бог рубль опять провалится...
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