МЧС: угрозы взрыва на территории завода по производству ракет в Красноярске нет

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Угрозы взрыва на месте крупного пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске нет. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Александр Якимов, пишет ТАСС.



По данным агентства, площадь пожара на территории завода возросла до 24 тыс. кв. м, угрозы распространения огня на соседние цеха нет.



Ранее сообщалось, что на территории Красноярского машиностроительного завода («Красмаш») произошел пожар в одном из корпусов.



«Красмаш» — один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», а также модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».